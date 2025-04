FC Porto regressou a estágio após derrota

Os jogadores do FC Porto não passaram a noite nas respetivas residências após o clássico com o Benfica deste domingo. Os responsáveis azuis e brancos decidiram manter o grupo junto, dando ordens para que continue em estágio.



Segundo a imprensa desta manhã, após o encontro o presidente do clube nortenho André Villas-Boas esteve no balneário dos azuis e brancos tanto no intervalo como após o final do jogo deste domingo.







O próximo jogo do FC Porto é sábado, frente ao Casa Pia, em Rio Maior, da jornada 29 da I Liga portuguesa de futebol.



O Benfica venceu no domingo por 4-1 na visita ao FC Porto, com um "hat-trick" de Pavlidis, e isolou-se provisoriamente na liderança.



Com este triunfo, o Benfica lidera a I Liga com 68 pontos, mais três do que o Sporting, que apenas joga esta segunda-feira, na receção ao Sporting de Braga, que é quarto com 56, os mesmos do FC Porto, terceiro, e que sofreu a primeira derrota do campeonato no seu terreno.