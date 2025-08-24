FC Porto rejeita nova proposta milionária do Al-Ittihad por Rodrigo Mora
O Al-Ittihad voltou à carga por Rodrigo Mora, apresentando uma nova proposta de 63 milhões de euros, acrescida de 10 por cento de uma futura venda, mas o FC Porto mantém-se inflexível: só aceita negociar pela cláusula de rescisão, fixada nos 70 milhões.
Depois de uma primeira oferta de 50 milhões ter sido rejeitada, o clube saudita reforçou a proposta, determinado em garantir o jovem talento portista para preencher a vaga de estrangeiro sub-21. Apesar da recusa, Rodrigo Mora estará recetivo à mudança para a Arábia Saudita, faltando apenas o entendimento entre os clubes.
A informação foi avançada por Sacha Tavolieri, especialista em mercado de transferências, e confirmada pela RTP.
Para já, o FC Porto mantém a sua posição: Mora só sai pelo valor da cláusula.
O que faltará nesta altura é o acordo entre clubes, uma vez que Rodrigo Mora está disposto a aceitar a mudança para a Arábia Saudita.