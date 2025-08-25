FC Porto renova com Martim Fernandes até 2030
O FC Porto renovou contrato com o futebolista Martim Fernandes, lateral de apenas 19 anos formado no clube, por mais cinco temporadas, até junho de 2030, anunciaram hoje os dragões no seu site oficial.
No clube desde os 11 anos, Martim, que tanto pode atuar como defesa direito ou esquerdo, está a iniciar a terceira temporada seguida na equipa principal dos portistas, embora esteja atualmente lesionado, e passou a ter uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.
“Renovar com o meu clube do coração, o clube que apoio desde que nasci, é um orgulho enorme. Nunca pensei em chegar a um nível tão alto como aquele em que estou agora. Não era o meu objetivo na altura. Jogava futebol com os meus amigos por paixão. Sempre gostei de jogar futebol desde pequenino, mas nunca pensei chegar a este patamar”, disse Martim Fernandes.
Também em declarações divulgadas pelo FC Porto, o presidente André Villas-Boas apelidou o lateral como um “filho da casa”.
“Tem uma longa história no FC Porto e com todos os passos bem dados no seu crescimento sustentado numa família que sempre o apoiou nesses passos seguros. Quando assim é, temos de valorizar todo o percurso. O Martim é FC Porto da cabeça aos pés e desejamos que assim continue”, referiu.
Sob o comando do técnico Francesco Farioli, Martim Fernandes foi titular na primeira jornada da I Liga, na receção ao Vitória de Guimarães (3-0), mas saiu lesionado aos 54 minutos.
