FC Porto renova com Martim Fernandes até 2030

No clube desde os 11 anos, Martim, que tanto pode atuar como defesa direito ou esquerdo, está a iniciar a terceira temporada seguida na equipa principal dos portistas, embora esteja atualmente lesionado, e passou a ter uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.



“Renovar com o meu clube do coração, o clube que apoio desde que nasci, é um orgulho enorme. Nunca pensei em chegar a um nível tão alto como aquele em que estou agora. Não era o meu objetivo na altura. Jogava futebol com os meus amigos por paixão. Sempre gostei de jogar futebol desde pequenino, mas nunca pensei chegar a este patamar”, disse Martim Fernandes.



Também em declarações divulgadas pelo FC Porto, o presidente André Villas-Boas apelidou o lateral como um “filho da casa”.



“Tem uma longa história no FC Porto e com todos os passos bem dados no seu crescimento sustentado numa família que sempre o apoiou nesses passos seguros. Quando assim é, temos de valorizar todo o percurso. O Martim é FC Porto da cabeça aos pés e desejamos que assim continue”, referiu.



Sob o comando do técnico Francesco Farioli, Martim Fernandes foi titular na primeira jornada da I Liga, na receção ao Vitória de Guimarães (3-0), mas saiu lesionado aos 54 minutos.