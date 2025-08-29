FC Porto renova com Pepê até 2028 e estabelece cláusula de rescisão de 75 milhões

“Prestes a entrar no restrito lote de atletas com duas centenas de jogos ao serviço do FC Porto, Pepê renovou contrato até 2028 com mais uma temporada de opção. O novo vínculo inclui uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros”, revelou o clube.



O polivalente internacional brasileiro, de 28 anos, reforçou a ligação aos ‘dragões’, aos quais está vinculado desde 2021, tendo disputado já 194 partidas.



Com o novo treinador, o italiano Francesco Farioli, Pepê tem sido titular em todos os jogos, oficiais e particulares, assumindo-se como uma das figuras de maior relevo no renovado FC Porto, até sofrer uma lesão ocular num treino que o afasta do ‘clássico’ de sábado em Alvalade, frente ao Sporting.



Na temporada de estreia, marcou seis golos e fez outras tantas assistências na ‘dobradinha’ do FC Porto, sendo que na época seguinte celebrou a supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal, repetindo o número de golos.



No terceiro ano de azul e branco, marcado pela estreia pela seleção do Brasil, sendo convocado para a Copa América, Pepê faturou em oito ocasiões e fez 10 assistências,



A época 2024/25 foi a mais discreta no clube, ainda assim vencendo a Supertaça, o seu sexto título pelo clube.

