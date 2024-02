FC Porto SAD apresenta contas com lucro

Consoante o relatório e contas consolidado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os proveitos operacionais, excluindo passes de jogadores, foram de 108 ME, numa subida de quase cinco ME, que teve incidência das receitas das provas da UEFA, apesar de ainda não refletir a progressão na atual edição da Liga dos Campeões.”, afiançaram os "dragões’" a dois dias de receberem o Arsenal, vice-campeão inglês e atual segundo colocado da Premier League para a primeira mão.Já os custos operacionais, excetuando com passes, caíram aproximadamente seis ME, devido ao decréscimo das despesas com pessoal, que, há um ano, tinham incluído um prémio de qualificação para a Liga dos Campeões na qualidade de campeões nacionais.Os resultados operacionais cifraram-se em 52 ME, bem acima dos 1,430 ME obtidos na primeira metade de 2022/23, tendo como fator influente a transferência do internacional português Otávio, que se tornou a venda mais elevada da história da SAD em agosto de 2023, ao rumar aos sauditas do Al Nassr pelos 60 ME inerentes à cláusula de rescisão.Estimados em 39 ME, os resultados da cedência de passes de futebolistas ajudaram a administração comandada por Jorge Nuno Pinto da Costa a melhorar o resultado líquido consolidado negativo de 47,627 ME patente nas contas globais da temporada passada.Em 31 de dezembro de 2023, o ativo da FC Porto SAD cresceu para 504 ME, face aos 356,292 ME contabilizados em 30 de junho, e o passivo baixou de 532,272 ME para 513 ME, com os capitais próprios negativos a baixarem de 175,980 ME para quase 8,5 ME.O FC Porto está no terceiro lugar da I Liga, com 48 pontos, sete abaixo do líder isolado Benfica, e discutirá o acesso às "meias" da Taça de Portugal com o Santa Clara, primeiro da II Liga, por entre a eliminatória frente ao Arsenal para a Liga dos Campeões, à qual chegou como vice-líder do Grupo H, perdendo no confronto direto com o FC Barcelona.Afastados na primeira fase da Taça da Liga, os "dragões" tinham começado a época com uma derrota na Supertaça Cândido de Oliveira frente aos encarnados (2-0), em Aveiro.