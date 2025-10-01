FC Porto SAD apresenta lucro recorde de 39,2 ME na época 2024/25

Segundo o relatório de contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no exercício balizado entre 30 de junho de 2024 e 01 de junho de 2025, os 'dragões' inverteram assim duas épocas de resultados negativos (21 ME em 2023/24 e 47,6 ME em 2022/23).



"O exercício de 2024/2025 deve ser entendido como o lançamento de um novo ciclo, que pretende ser claramente mais positivo e vitorioso. Foi um exercício vivido em circunstâncias particulares que, desportivamente, ficou aquém das expectativas e dos pergaminhos do FC Porto, ainda que com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, mas foi também um período de intensa reestruturação operacional e financeira", destacou o presidente do clube e da SAD portista, André Villas-Boas.



No primeiro exercício da total responsabilidade da atual administração, a SAD apresentou resultados operacionais, excluindo transações de jogadores, de 2,44 ME, depois do prejuízo de cerca de dois ME verificado no exercício homólogo.



Os proveitos operacionais, excluindo passes de atletas, diminuíram, no período em análise, em cerca de 14%, para os 149,54 ME agora registados, numa época em que os portistas estiveram afastados da Liga dos Campeões, com um impacto negativo perto dos 48 ME em prémios da UEFA. Ainda assim, os cerca de 17 ME encaixados com a participação no Mundial de clubes mitigaram de alguma forma essa perda.



Os custos, excluindo os passes de jogadores, foram de 147,1 ME, um decréscimo de 29,36 ME (cerca de 17%) em relação à época 2023/24. Para tal, contribuíram significamente as reduções de despesa com fornecimentos e serviços externos em cerca de 10 ME e nos custos com pessoal em 7,48 ME.



Os resultados relacionados com a transação de passes de jogadores, positivos em 100,44 ME, foram decisivos o lucro registado, tendo o FC Porto conseguido 171,52 ME em vendas: Nico González ao Manchester City rendeu 60 ME, Galeno ao Al-Ahli 50 ME e Evanilson ao Bournemouth 37 ME, entre outros encaixes de menor valor.



O ativo, no montante de 508 ME, reflete um aumento global de cerca de 101 ME face a junho de 2024, enquanto o passivo global registou uma redução ligeira, de aproximadamente um ME, fixando-se em 519 ME. Porém, a reestruturação do passivo – com destaque para a redução de 117 ME no passivo corrente – permitiu à SAD aliviar os constrangimentos de tesouraria que enfrentava.



Assim, o capital próprio atingiu o valor de 10.458 ME negativos, uma melhoria em 103,3 ME relativamente ao período homólogo, para a qual contribuiu decisivamente a venda de 35% dos direitos económicos da Porto StadCo, empresa que faz a exploração comercial do Estádio do Dragão, além da incorporação do resultado líquido conseguido.



Do relatório e contas, que apenas contabiliza até ao final de junho, ficaram de fora as contratações de jogadores realizadas pelo FC Porto no mercado de verão, o defeso de maior investimento na história dos 'azuis e brancos', com um custo total superior a 111 ME.



"Esta reestruturação, aliada aos muito expressivos resultados com transações de jogadores, permitiu que a FC Porto – Futebol, SAD apresentasse o resultado líquido mais elevado da sua história e cumprisse integralmente as regras de sustentabilidade financeira da UEFA no exercício de 2024/2025. Reduzimos de forma significativa o impacto do incumprimento apurado no exercício anterior e criámos condições para um investimento sustentável na equipa principal de futebol, que iniciou a época de 2025/2026 com ambições renovadas", concluiu André Villas-Boas.

