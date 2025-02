FC Porto SAD com lucro de 334 mil euros no primeiro semestre de 2024/25

"A redução de cerca 35 ME reflete uma redução de receitas com competições europeias de quase 40 ME, fruto da não participação na Liga dos Campeões, além de uma redução no resultado de transações com passes de jogadores de cerca de 12 ME, dada a venda muito expressiva de Otávio no período homólogo da época passada", lê-se no relatório e contas enviado pelos 'dragões' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Excluindo esses efeitos, o FC Porto vinca que o resultado líquido consolidado alcançado pela sociedade gestora do futebol profissional dos 'dragões' no primeiro semestre sob a presidência de André Villas-Boas, de 01 de julho a 31 de dezembro de 2024, suplanta em 17 ME o valor logrado na metade inicial de 2023/24, ainda na gestão de Pinto da Costa.



"É resultado de um aumento expressivo de receitas operacionais (excluindo receitas da UEFA) de cerca de nove ME, assim como uma redução de custos operacionais de cerca de seis ME e uma redução de impostos de quase três ME", estimam os 'azuis e brancos'.



O resultado operacional antes de transações de passes de jogadores atingiu os 2,8 ME, contra os 27 ME verificados no período homólogo, que "decorre apenas" da ausência da Liga dos Campeões, numa temporada em que o FC Porto tem disputado a Liga Europa.



"Excluindo o efeito da diferença de participação entre Liga dos Campeões e Liga Europa, o resultado operacional, excluindo resultados com passes, apresenta uma melhoria de quase 15 ME, resultado de uma redução de custos - pelo decréscimo dos custos com o pessoal e dos fornecimentos e serviços externos -, e um aumento das receitas", explica.



Os resultados relacionados com passes foram de 10,5 ME, diminuindo 14,1 ME face aos 24,1 ME do primeiro semestre da última temporada, enquanto os custos associados às amortizações e perdas por imparidade com passes aumentaram 1,8 ME e os resultados com cedência de passes caíram 12,3 ME, contribuindo com 26,4 ME para o valor líquido.



O FC Porto somou ainda 35,1 ME de EBITDA, valor correspondente aos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, sendo que o ativo se situou nos 500,6 ME, com um acréscimo de 93,5 ME, e o passivo nos 547,9 ME, após uma subida de 27,1 ME.



"O capital próprio consolidado recuperou 66,4 ME face a 30 de junho e atingiu, em 31 de dezembro, o valor negativo de 47,4 ME. Esta recuperação deve-se, essencialmente, à alienação de 18,5% das ações da Porto StadCo, correspondentes a 30% dos direitos económicos desta sociedade, por 65 ME, valor que pode atingir um máximo de 100 ME", adicionou.



No final de 2024, a dívida líquida do Grupo FC Porto era de 250,952 ME, apenas 6,968 ME do valor apresentado em 30 de junho, apesar de uma emissão obrigacionista de 115 ME e da nova emissão de obrigações de retalho, no mercado nacional, de quase 21 ME.



"Com esta reestruturação financeira, conseguiu um aumento da maturidade média da dívida e uma redução do custo médio de financiamento, permitindo-lhe ainda reduzir o restante passivo, nomeadamente fornecedores, num total de 49,7 ME", terminaram.



Numa mensagem publicada no documento, André Villas-Boas não esqueceu o "elevado número de constrangimentos recebidos do passado e da forte redução de receitas", mas destacou a "melhoria da situação financeira" da SAD, sustentando-a com "a abordagem criteriosa ao mercado de transferências, a renegociação de alguns contratos de elevado impacto na sustentabilidade do FC Porto e a obtenção com sucesso de financiamento nos mercados de capitais".



"Desta forma, foi possível regularizar as situações que colocavam o clube em risco, face às regras de monitorização da sustentabilidade financeira impostas pela UEFA, com a redução significativa do passivo de curto prazo, nomeadamente a regularização de dívidas a outros clubes e agentes do futebol e a fornecedores diversos. A atual situação, que espelha uma maior estabilidade e uma reforçada capacidade financeira, abre perspetivas que se preveem desafiantes, mas animadoras", finalizou.



O FC Porto ocupa o terceiro lugar da I Liga ao fim de 21 jornadas, com 43 pontos, oito abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting, e recebe os italianos da Roma na quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



Afastados na quarta eliminatória da Taça de Portugal e nas 'meias' da Taça da Liga, os 'dragões' iniciaram a época com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira face aos 'leões' e vão participar no verão no reformulado Mundial de clubes, nos Estados Unidos.