FC Porto SAD lança empréstimo obrigacionista

Objetivos do empréstimo



“A concretização deste empréstimo obrigacionista vai permitir-nos continuar a pagar mais passivo e mais dívida financeira, sendo que o passivo ou a dívida associada aos direitos televisivos tem uma taxa de juro bastante elevada e bastante onerosa para o FC Porto, acima dos 10%. Trata-se, no fundo, de emitirmos dívida mais barata, a 5,5%, que nos vai permitir reembolsarmos dívida que está contratada a níveis bastante superiores e, com isso, contribuir para a continuação da recuperação financeira do FC Porto”, reconheceu.



Além da oferta pública de subscrição, vai decorrer em simultâneo uma oferta de troca de obrigações destinada a quem possuir títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025.



Frisando que este novo empréstimo tem uma maturidade de três anos e oito meses, face aos dois anos e 11 meses na operação anterior, José Pereira da Costa desejou que a totalidade da dívida da SAD possa assentar em empréstimos de retalho e numa emissão de longo prazo de 115 ME, consumada há três meses no mercado dos Estados Unidos.



“No final do ano passado, já pagámos um montante bastante significativo de dívidas que tínhamos a clubes, por transferências de futebolistas, e a fornecedores gerais. Também conseguimos começar a reembolsar alguma dívida financeira numa operação de papel comercial e numa outra operação mais pequena. No início deste ano, amortizámos, em termos extraordinários, cerca de 16 ME da dívida associada a direitos televisivos”, disse.





Em relação ao empréstimo obrigacionista promovido há três meses, no qual a sociedade gestora do futebol profissional azul e branco obteve 21 ME dos 30 ME de financiamento pretendido, os "dragões" pagarão mais 0,25 pontos percentuais de juro aos interessados.O administrador financeiro da FC Porto SAD, José Pereira da Costa, explicou que a nova emissão de obrigações procurará refinanciar um empréstimo de 50 ME a três anos, que vence no próximo mês, representando “um passo na construção do futuro” da sociedade.