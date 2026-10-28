FC Porto SAD lança obrigações de 40 milhões com juros ligados ao êxito desportivo

Segundo o prospeto aprovado hoje pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operação “Obrigações ligadas ao sucesso desportivo FC Porto SAD 2026-2030” contempla uma oferta pública de subscrição e uma oferta pública de troca de obrigações do empréstimo “FC Porto SAD 2023-2026”, ambas a decorrer entre 02 e 13 de novembro.



Nesta emissão, a taxa de juro aumenta 0,15 pontos percentuais por cada acesso à fase de liga da Liga dos Campeões e 0,1 por cada conquista do campeonato nacional, tendo em conta o desempenho nas épocas de 2026/27 a 2028/29.



Os aumentos são cumulativos e permanentes, podendo atingir um total máximo de 0,75 pontos percentuais, que elevaria a remuneração anual bruta para 6%.



As majorações produzem efeitos a partir do período de contagem de juros iniciado em 18 de novembro do ano em que sejam confirmados os resultados desportivos, sendo a primeira possível em 2027.



O investimento mínimo na oferta de subscrição é de 2.500 euros, correspondente a 500 obrigações, com um valor nominal unitário de cinco euros.



A oferta de subscrição destina-se prioritariamente a obter fundos para reembolsar o empréstimo obrigacionista de 55 ME, emitido em junho de 2023 e com vencimento em 07 de dezembro de 2026, enquanto a oferta de troca permitirá substituir parte dessa dívida por obrigações com vencimento em 2030.



Caso os fundos captados sejam insuficientes para reembolsar os títulos que permaneçam em dívida após a troca, a SAD portista prevê recorrer a receitas da sua atividade ou a financiamento adicional.



A operação dá continuidade ao refinanciamento da dívida promovido pela administração de André Villas-Boas, que, em novembro de 2024, colocou 115 ME junto de investidores institucionais norte-americanos, com um prazo de 25 anos.



Seguiram-se empréstimos obrigacionistas de 21 ME, em dezembro do mesmo ano, e de 50 ME, em março de 2025, além da amortização antecipada, anunciada em agosto de 2025, do financiamento associado às receitas televisivas.