FC Porto SAD passa de lucro de 39,2 ME a prejuízo de 26,3 ME em 2025/26

De acordo com o comunicado de resultados consolidados divulgado pelos 'azuis e brancos', a SAD regressou aos resultados negativos numa época marcada pela ausência da Liga dos Campeões de futebol e pela aposta na manutenção dos principais jogadores do plantel.



A sociedade liderada por André Villas-Boas justificou o prejuízo com a participação na Liga Europa, cujas receitas não foram compensadas pelos resultados com transações de passes de futebolistas, que se ficaram pelos 55,9 ME.



Apesar do regresso aos resultados negativos, a SAD destacou que o saldo acumulado dos dois últimos exercícios permanece positivo em 12,5 ME, considerando os resultados atribuíveis aos detentores de capital da empresa-mãe, num período em que o FC Porto não participou na Liga dos Campeões.



Os proveitos operacionais, excluindo transações de jogadores, atingiram os 150,3 ME, praticamente inalterados face aos 149,5 ME da época anterior, embora tenha existido um crescimento de 13%, equivalente a 17,8 ME, ao excluir as receitas provenientes do Mundial de Clubes de 2025.



Em sentido contrário, os custos operacionais, também sem contabilizar os passes de futebolistas, aumentaram 22%, de 147,1 ME para 180 ME, devido essencialmente ao investimento no plantel e ao crescimento da atividade, incluindo um maior número de jogos realizados no Estádio do Dragão.



Consequentemente, o resultado operacional excluindo transações de jogadores passou de um valor positivo de 2,44 ME em 2024/25 para um prejuízo de 29,7 ME na última temporada, uma deterioração de aproximadamente 32,2 ME.



O FC Porto investiu cerca de 110 ME em contratações durante o mercado de verão de 2025, o maior montante de sempre numa única janela de transferências, tendo o investimento em aquisições definitivas atingido aproximadamente 120 ME ao longo da época, incluindo o mercado de inverno.



A SAD registou ainda ganhos de 23,96 ME com a alienação de subsidiárias, incluindo uma mais-valia de 9,2 ME com a venda da Porto Seguro à MDS, o que contribuiu para um resultado operacional consolidado positivo de 2,63 ME, antes de resultados financeiros, relativos a investimentos e impostos.



No balanço consolidado, o ativo aumentou 3%, para 523 ME, enquanto o passivo cresceu 6%, para 552,7 ME, com o capital próprio a agravar-se de 10,46 ME negativos para 29,67 ME negativos.



Apesar deste agravamento, a sociedade portista salientou a redução da dívida financeira liquida em 29 ME face a 30 de junho de 2025, acrescentando que a dívida passou a estar estruturada em prazos mais longos e com um custo médio inferior.



No plano comercial, as receitas de merchandising cresceram 31%, para um máximo histórico de 14,5 ME, enquanto a bilhética aumentou 33%, para 18,1 ME, também um recorde, e a atividade de 'corporate hospitality' atingiu 11,5 ME.



A administração destacou igualmente o crescimento de 8% das receitas de publicidade e patrocínios, a comercialização de 31.665 lugares anuais, que esgotaram pela primeira vez, e a subida da base associativa para um máximo histórico de 180.470 sócios.



O comunicado assinala ainda que o valor de mercado do plantel atingiu os 471 ME, face aos 392 ME contabilizados em 2025, no que a SAD considera ser o valor mais elevado de sempre do clube e do futebol português.



Desportivamente, o exercício de 2025/26 ficou marcado pela conquista do 31.º título nacional de futebol, pelo apuramento para a Liga dos Campeões de 2026/27, pela presença nas meias-finais da Taça de Portugal e pela chegada aos quartos de final da Liga Europa.



A sociedade portista sublinhou, por fim, o cumprimento integral das regras de sustentabilidade financeira da UEFA em 2025/26, num exercício em que o FC Porto conquistou igualmente os campeonatos nacionais de sub-19, sub-17 e sub-15 e garantiu a promoção da equipa feminina à I Liga.



O presidente, André Villas-Boas, e o diretor financeiro, José Pereira da Costa, vão realizar na sexta-feira, a partir das 09:00 uma conferência de imprensa de apresentação dos resultados do FC Porto agora divulgados.



