FC Porto SAD reafirma previsão de resultados financeiros "francamente positivos"

Em comunicado submetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os `dragões` reforçaram as suas expectativas para o final do primeiro semestre de 2023/24, após terem invertido dois lucros seguidos com 47,627 milhões de euros (ME) de prejuízo no exercício passado, passando a acumular 175,980 ME negativos de capitais próprios.

Em 04 de dezembro de 2023, quando só restavam quatro semanas para a conclusão do período em análise, a sociedade presidida por Pinto da Costa já tinha comunicado uma projeção similar ao mercado, prevendo "melhorar substancialmente" os capitais próprios, que "poderão ficar próximos de um montante positivo", na primeira metade desta época.

O relatório e contas semestral está em "análise, consolidação e validação por parte dos auditores da sociedade", mas deve ser divulgado à CMVM por volta de 15 de fevereiro.

A melhoria dos capitais próprios tinha sido comentada pelo presidente da FC Porto SAD, Pinto da Costa, numa entrevista ao canal televisivo SIC, em 22 de novembro, quando o dirigente definiu o objetivo de "apresentar lucro e ter capitais próprios positivos" ou perto disso no final do ano como uma das três condições para concorrer às eleições do clube.

Seis dias antes, a FC Porto SAD anunciou a assinatura de um acordo válido por 15 anos com a companhia norte-americana Legends para a exploração comercial do Estádio do Dragão, no Porto, sem que nenhuma das partes tivesse divulgado as verbas envolvidas.

"Estando ainda em sede de negociação os contornos específicos da parceria, a mesma será consubstanciada na participação minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do Grupo FC Porto e com um investimento inicial, de forma a modernizar o estádio e potenciar as receitas com ele relacionadas", explicaram os `dragões` à CMVM.

Habituada a trabalhar com competições internacionais de renome e alguns dos maiores clubes mundiais, a Legends comprometeu-se a procurar parcerias para o clube, além de patrocínios e `naming` para o estádio, enquanto Fernando Gomes disse ao jornal O Jogo que há outro acordo celebrado com um "peso-pesado" do mesmo universo empresarial.

No domingo, Pinto da Costa juntou-se ao empresário Nuno Lobo, candidato vencido em 2020, e a André Villas-Boas, ex-treinador da equipa de futebol, nas eleições do FC Porto para o quadriénio 2024-2028, que não têm data marcada, mas devem decorrer em abril.

O dirigente, de 86 anos, vai concorrer a um 16.º mandato seguido à frente dos `dragões`, numa fase em que é o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, tendo sido eleito pela primeira vez como 33.º presidente da história do clube em abril de 1982.