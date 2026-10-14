FC Porto
Futebol Internacional
FC Porto sofre goleada na UEFA Youth League
O FC Porto sofreu hoje uma pesada derrota em Sevilha, na segunda jornada da UEFA Youth League de futebol, ao cair frente ao Bétis, por 5-0, numa partida em que terminou reduzido a 10 unidades.
Depois do triunfo caseiro sobre o Manchester City (3-1) na ronda de estreia, o FC Porto, vencedor da prova em 2018/19, acabou goleado em Espanha, com Juanma Reyes em destaque nos sevilhanos, com dois golos.
O avançado de 18 anos marcou aos 58 e 60 minutos, já depois de Oya, aos 45+3, e Miguel Angel, aos 54, terem começado a desenhar a vitória do Bétis.
Pena, aos 76 minutos, fechou a contagem, numa altura em que o FC Porto já atuava com menos um jogador, por expulsão de Francisco Ferreira, aos 68.
Na primeira jornada, o Bétis tinha empatado a zero fora com o Lille.
Em 20 de outubro, na terceira ronda, o FC Porto recebe o PSV Eindhoven, enquanto o Bétis volta a atuar em casa, mas com o Feyenoord.
Na terça-feira, o Sporting, a outra equipa portuguesa em prova, acabou derrotado em França pelo Lens (3-2).
O avançado de 18 anos marcou aos 58 e 60 minutos, já depois de Oya, aos 45+3, e Miguel Angel, aos 54, terem começado a desenhar a vitória do Bétis.
Pena, aos 76 minutos, fechou a contagem, numa altura em que o FC Porto já atuava com menos um jogador, por expulsão de Francisco Ferreira, aos 68.
Na primeira jornada, o Bétis tinha empatado a zero fora com o Lille.
Em 20 de outubro, na terceira ronda, o FC Porto recebe o PSV Eindhoven, enquanto o Bétis volta a atuar em casa, mas com o Feyenoord.
Na terça-feira, o Sporting, a outra equipa portuguesa em prova, acabou derrotado em França pelo Lens (3-2).