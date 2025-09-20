FC Porto sofre, mas entra a vencer na corrida à `Champions` de basquetebol
O FC Porto seguiu hoje para as meias-finais do grupo III de qualificação para a Liga dos Campeões de basquetebol, num jogo em que venceu os húngaros do Falco Szombathely, por 83-79.
Os ‘dragões’ tiveram uma recuperação épica, depois de terem chegado a ter uma desvantagem de 19 pontos no segundo período do jogo, saindo para o intervalo a perderem por 48-33 (15 pontos de diferença).
Nos últimos períodos, a equipa melhorou defensivamente, com Javian Davis e Johnathan Dunn em evidência, e no último ‘quarto’ conseguiu empatar (70-70) com um triplo, arrancando, depois, para o triunfo, à boleia de Davis (25 pontos em 12 tentativas).
Nas meias-finais da qualificação, na segunda-feira, o FC Porto vai defrontar os suíços do Fribourg Olympic ou os franceses do Elan Chalon.
O vencedor do grupo III entrará na fase de grupos na Poule B, no qual já se encontram o Basketball Nymburk, o Alba Berlin e o Sabah BC, enquanto o Benfica, campeão português apurado diretamente, está na poule H, com o Gran Canária, Le Mans Basket e Spartak Subotica.
