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FC Porto soma primeira vitória na Champions de andebol de 2026/27
O FC Porto somou o primeiro triunfo na edição 2026/27 da Liga dos Campeões de andebol, ao impor-se em casa aos sérvios do RK Partizan, por 32-28, na segunda jornada do Grupo A da competição
Na Dragão Arena, no Porto, os `azuis e brancos`, que na primeira jornada perderam por 36-28 no terreno dos húngaros do Veszprém, chegaram ao intervalo a vencer por 17-14.
Os vice-campeões portugueses seguem com dois pontos, em igualdade com os alemães do Füchse Berlim, os adversários da próxima jornada, marcada para 08 de outubro, ambos a dois do Vesprém, que lidera a `poule` com quatro.
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