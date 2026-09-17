FC Porto soma primeira vitória na Champions de andebol de 2026/27

Na Dragão Arena, no Porto, os `azuis e brancos`, que na primeira jornada perderam por 36-28 no terreno dos húngaros do Veszprém, chegaram ao intervalo a vencer por 17-14.

Os vice-campeões portugueses seguem com dois pontos, em igualdade com os alemães do Füchse Berlim, os adversários da próxima jornada, marcada para 08 de outubro, ambos a dois do Vesprém, que lidera a `poule` com quatro.