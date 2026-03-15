FC Porto tenta aproveitar `folga` do Sporting para fugir na liderança

Com os ‘leões’ ainda sem data para receber o Tondela, devido à participação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto pode construir no Dragão uma vantagem ainda maior, no duelo contra o sétimo classificado da competição.



Para isso, a equipa do italiano Farioli tem de regressar aos triunfos na I Liga, depois do 2-2 na última ronda, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde deixou fugir uma vantagem de dois golos frente ao Benfica.



Os ‘encarnados’, terceiros classificados, já estiveram em ‘ação’ nesta ronda, colocando-se à condição a quatro pontos do FC Porto, e em igualdade com o Sporting, depois de vencer no campo do Arouca, por 2-1, graças a um golo de Ivanovic, aos 90+6 minutos.



Antes do FC Porto-Moreirense, marcado para as 20:30, o Nacional recebe na Madeira o Estoril Praia e o AVS defronta em casa o Santa Clara, ambos às 15:30, e o Rio Ave defronta o Estrela da Amadora na Vila do Conde, a partir das 18:00.

