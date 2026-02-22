FC Porto tenta manter quatro pontos de vantagem na liderança

Com o triunfo de sábado do Sporting no campo do Moreirense (3-0), os ‘dragões’ vão entrar em campo com apenas um ponto de vantagem sobre os ‘leões’, segundos classificados e principais rivais nesta altura da competição.



Também já nesta ronda, o Benfica, terceiro, colocou-se à condição a quatro pontos da equipa de Farioli, após receber o bater o AVS, ‘lanterna-vermelha’, igualmente por 3-0.



Já o Rio Ave vive a pior fase no campeonato, com cinco derrotas seguidas, seis nos últimos sete jogos, e é 15.º posicionado apenas dois pontos acima da zona de descida.



O FC Porto-Rio Ave está agendado para as 20:30.



Também hoje, mas às 18:00, o Estoril Praia, nono classificado, recebe o Gil Vicente, relegado provisoriamente para quinto com o triunfo do Sporting de Braga no clássico com o Vitória de Guimarães e grande surpresa da atual edição da I Liga.

