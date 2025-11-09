FC Porto tenta regressar à liderança da I Liga





(Com Lusa)





Numa partida agendada para as 18:00, o FC Porto tentarão sacudir a companhia do Sporting no topo do campeonato, depois de osterem vencido ontem o Santa Clara, nos Açores, por 2-1.Com menos um jogo, o FC Porto leva 28 pontos, os mesmos agora que o Sporting, que somou a terceira vitória na competição.Já o Famalicão, quinto com 19 pontos, vem de duas vitórias seguidas na I Liga e de cinco jogos consecutivos sem perder na prova.A jornada fica fechada a partir das 20:30, com o Benfica a receber o Casa Pia, antepenúltimo classificado e que despediu o técnico João Pereira após a última ronda, e o Sporting de Braga-Moreirense.O Benfica, um dia depois da segunda volta das eleições para os seus órgãos sociais, segue em terceiro lugar com 24 pontos, estando obrigado a vencer para não deixar fugir mais o seus rivais históricos.