FC Porto treina com oito jogadores da equipa B

Os oito atletas estiveram nas duas sessões comandadas por Sérgio Conceição, que trabalhou com 27 atletas no terceiro dia de pré-época, subsequente à primeira folga, de acordo com uma nota publicada pelos vice-campeões nacionais no seu sítio oficial na Internet.



O guarda-redes Francisco Meixedo e o médio Vasco Sousa tinham estado recentemente ao serviço de Portugal no Europeu de sub-21, sendo que ambos já se estrearam durante 2022/23 pela equipa principal do FC Porto, tal como o defesa esquerdo João Mendes, o extremo internacional nigeriano Abraham Marcus ou o avançado brasileiro Wendel Silva.



Presentes em confrontos das respetivas seleções nacionais em meados de junho, Diogo Costa, Pepe, Otávio, Zaidu, Marko Grujić, Stephen Eustáquio e Mehdi Taremi receberam autorização para prolongarem as suas férias e apenas se vão juntar ao grupo mais tarde.



No boletim clínico continuam João Mário e os brasileiros Gabriel Veron e Evanilson, que recuperaram de lesões desde o início da pré-época e têm realizado treino condicionado.



O FC Porto volta a trabalhar esta terça-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo em vista a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em 8 ou 9 de agosto, em Aveiro, no primeiro jogo oficial de 2023/24.