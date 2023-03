FC Porto ultrapassou cinco eliminatórias após perder por um golo

Um golo do avançado belga Romelu Lukaku com o fim à vista, aos 86 minutos, oito após a expulsão de Otávio por acumulação de amarelos, colocou os "dragões" em desvantagem e com a obrigatoriedade de vencer no Dragão, na terça-feira.Nas anteriores 14 ocasiões em que se deparam com idêntica situação, os azuis e brancos lograram cinco apuramentos, quatro dos quais entre 1981/82 e 1986/87, face a Vejle, Dinamo Zagreb, Glasgow Rangers e Vitkovice.Mais recentemente, em 2018/19, o FC Porto voltou a dar a volta a uma derrota por um golo fora na primeira mão, perante a Roma, também nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num duelo decidido após prolongamento.Os "dragões", já com Sérgio Conceição no comando, estiveram a perder em Roma por 2-0, mas um golo de Adrián López, aos 79 minutos, valeu um mais gerível desaire por 2-1.Com golos de Soares, aos 26 minutos, e Marega, aos 53, depois de De Rossi empatar de penálti, aos 37, deixaram a eliminatória em aberto, para, aos 117, Alex Telles decidir a favor do FC Porto, na transformação de uma grande penalidade.Na terça-feira, a partir das 20hh00, no Estádio do Dragão, no Porto, o "onze" de Sérgio Conceição precisa de vencer o Inter, sendo que ganhando por dois ou mais golos está nos "quartos" e por um leva a eliminatória para prolongamento.