FC Porto. Vasco Sousa não joga mais esta época

Vasco Sousa teve de sair de maca da partida entre Farense e FC Porto, que os Dragões venceram por 1-0. Esta segunda-feira, o FC Porto atualizou o boletim clínico e anunciou a gravidade da lesão do internacional sub-21.





O médio de apenas 21 anos sofreu uma fratura do perónio da perna direita e vai ter de ser submetido a cirurgia, não jogando mais esta temporada.





"No boletim clínico, constaram os nomes de Marko Grujic (tratamento e trabalho de ginásio), de Martim Fernandes (treino condicionado) e de Vasco Sousa, que sofreu uma fratura no perónio da perna direita e será submetido a uma intervenção cirúrgica oportunamente", pode ler-se no sítio oficial do FC Porto





O jogador Zé Carlos, do Farense, que esteve no lance da lesão de Vasco Sousa revelou ter falado com o jogador do FC Porto, dando um pedido de desculpas. O clube de Faro também desejou melhoras ao jogar de 21 anos.







A equipa do FC Porto voltou esta segunda-feira aos treinos e prepara a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Frente à AS Roma. A equipa azul e branca empatou o primeiro jogo, no Dragão, a uma bola e procurará o apuramento em Itália.