FC Porto. Vasco Sousa volta a integrar treinos

O anúnciou foi feito pelo FC Porto depois de o jogador ter sido a obrigado a ser operado após uma entrada dura na partida dos Dragões frente ao Farense, da 22.ª jornada da Liga Portuguesa. Passados três meses, o jogador regressou aos treinos, ainda que de forma condicionada.





O FC Porto continua a preparar a partida frente ao Nacional da Madeira, que irá acontecer no próximo sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão. Martín Anselmi ainda não pode contar com o médio e também com os préstimos de Marko Grujic, que continua a realizar trabalho de recuperação no ginásio.





O FC Porto ainda procura confirmar o último lugar do pódio da I Liga. A fechar a I Liga frente ao Nacional da Madeira, a equipa azul e branca tem mais três pontos que o Sporting de Braga e vantagem na diferença de golos. Os bracarenses vão receber o Benfica, que ainda luta pelo título nacional com o Sporting.