FC Porto vê jogos das 16.ª e 17.ª jornadas reagendados

Inicialmente marcado para 27 de dezembro, o encontro FC Porto-AFS foi reagendado para dois dias depois (29 de dezembro), às 20h15, trocando com o jogo Estoril Praia-Alverca, que passou para as 20h30 de 27 de dezembro.



Para a 17.ª jornada, o Santa Clara-FC Porto, previsto para 02 de janeiro, passou para 04 de janeiro, às 18h00 locais (19h00 em Lisboa), e o Rio Ave-Casa Pia passou de 03 de janeiro para 04 de janeiro, às 15h30, enquanto o Tondela-Arouca passou de 04 de janeiro para o dia anterior, às 15h30.