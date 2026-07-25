FC Porto vence Aston Villa no jogo de apresentação aos sócios

William Gomes, aos cinco minutos, e Pepê, aos 41, marcaram os golos dos ‘azuis e brancos’, sendo que, pelo meio, Luka Lynch, aos 12, ainda empatou para a formação que conquistou a última edição da Liga Europa.



No domingo, os campeões nacionais jogam com o São João de Ver, da Liga 3, no centro de treinos do Olival, às 10:00, à porta fechada, no último encontro de preparação antes da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para 01 de agosto, em Coimbra, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal.



