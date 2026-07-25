FC Porto
Futebol Internacional
FC Porto vence Aston Villa no jogo de apresentação aos sócios
O FC Porto venceu hoje os ingleses do Aston Villa, por 2-1, em jogo de preparação que serviu de apresentação do plantel de futebol dos campeões nacionais para a temporada 2026/27, no Estádio do Dragão.
William Gomes, aos cinco minutos, e Pepê, aos 41, marcaram os golos dos ‘azuis e brancos’, sendo que, pelo meio, Luka Lynch, aos 12, ainda empatou para a formação que conquistou a última edição da Liga Europa.
No domingo, os campeões nacionais jogam com o São João de Ver, da Liga 3, no centro de treinos do Olival, às 10:00, à porta fechada, no último encontro de preparação antes da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para 01 de agosto, em Coimbra, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal.
No domingo, os campeões nacionais jogam com o São João de Ver, da Liga 3, no centro de treinos do Olival, às 10:00, à porta fechada, no último encontro de preparação antes da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para 01 de agosto, em Coimbra, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal.