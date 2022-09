FC Porto vence Club Brugge e soma primeiros pontos na UEFA Youth League

Os ‘dragões’, que vinham de uma derrota em casa do Atlético de Madrid (1-0), superiorizaram-se ao Club Brugge, que na jornada inaugural goleou o Bayer Leverkusen, por 4-1, com golos de Jorge Meireles, aos oito minutos, e Martim Fernandes, aos 31, de grande penalidade. Os belgas marcaram por Denzel De Roeve, aos 25.



O FC Porto chegou à vantagem na primeira oportunidade de que dispôs com um golo de Jorge Meireles, aos oito minutos, na sequência de uma abertura de Martim Fernandes para as costas dos defesas belgas, que contou ainda com a hesitação fatal do guarda-redes Kiany Vronan.



O clube belga sacudiu a pressão inicial dos ‘dragões’, cresceu no jogo, e respondeu com uma oportunidade de golo por Keano Vanrafelghem, aos 21 minutos, mas o remate já dentro da área saiu ao lado da baliza defendida por Gonçalo Ribeiro.



A ameaça do Club Brugge foi concretizada no golo do empate a 1-1 por Denzel De Roeve, aos 25 minutos, com um remate eficaz a fugir para o poste mais longe, após um bom trabalho de Keano Vanrafelghem à entrada da área dos portistas.



O FC Porto desfez a igualdade por Martim Fernandes, aos 31 minutos, na conversão de uma grande penalidade, a punir derrube do ‘capitão’ Sem Audoor a Rui Monteiro, e ainda antes do intervalo António Ribeiro cabeceou ao poste.



No início da segunda parte, Umaro Candé procurou, por duas vezes, aumentar a vantagem dos portistas, primeiro com um remate à figura de Kiany Vronan, aos 49 minutos, e depois com uma tentativa em jeito, mas ao lado da baliza do Club Brugge.



O guarda-redes belga foi, em seguida, chamado a negar o golo por várias vezes, em tentativas de Rui Monteiro, aos 64 e 74 minutos, e Jorge Meireles, aos 72, tendo ainda Gonçalo Ribeiro evitado o empate ao defender um livre cobrado por Talbi.



A última oportunidade do encontro pertenceu ainda ao FC Porto, aos 90 minutos, numa altura em que o Club Brugge procurava o golo do empate, principalmente através de lances de bola parada, mas o remate de Joel Carvalho saiu ao lado.