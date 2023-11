FC Porto vence Dolphins na Taça da Europa de basquetebol

O primeiro período foi equilibrado, tal como o marcador nos 21-19 reflete, mas, no segundo período, o domínio dos azuis e brancos foi total (21-8) e, apesar da reação dos suecos no terceiro período (22-25), a vitória nunca esteve em causa e o FC Porto voltou a carregar no quarto e último período (20-12).Com a vitória, o FC Porto está no primeiro posto do agrupamento E, com oito pontos, mais um do que os turcos do Manisa, que derrotaram os dinamarqueses do Bakken Bears (85-80), que são últimos com quatro pontos (fruto de quatro derrotas), enquanto os Dolphins são terceiros com cinco pontos.Os norte-americanos Aaron Harrison e Anthony Barber, do FC Porto, estiveram em plano de destaque, com 17 pontos, três ressaltos e uma assistência, e 16 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências, respetivamente, secundados pelo colega Miguel Queiroz, com 14 pontos, 12 ressaltos e duas assistências.