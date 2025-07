FC Porto vence Feirense em jogo de preparação antes de receber Twente

No Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, o anglo-camaronês Danny Namaso e Rodrigo Mora marcaram os golos dos `azuis e brancos`, enquanto Leandro Antunes fez o único tento dos `fogaceiros`.

O FC Porto alinhou de início com o guarda-redes Cláudio Ramos, os defesas João Moreira, Zé Pedro, Gabriel Brás e Martim Cunha, os médios Tomás Pérez, Stephen Eustáquio e Rodrigo Mora e os avançados Iván Jaime, Brayan Caicedo e Danny Namaso.

Vasco Sousa, André Oliveira e Marko Grujic foram suplentes utilizados pelo treinador italiano Francesco Farioli, enquanto os restantes jogadores fizeram uma sessão ligeira, tendo em vista a presença no embate com o Twente, que arranca às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto.

O defesa esquerdo Francisco Moura permaneceu limitado a tratamento e trabalho de ginásio, devido a lesão, enquanto o médio sérvio Grujic foi dado como apto pelo departamento clínico `azul e branco`, após ter iniciado a pré-temporada com problemas físicos decorrentes da época anterior.

O FC Porto somou a segunda vitória em outros tantos jogos na preparação para 2025/26, após a goleada ao Trofense (4-0), da Liga 3, e estreia-se oficialmente com a receção ao Vitória de Guimarães, em 09 de agosto, às 20:30, para a jornada inaugural da I Liga.

Já o Feirense, que começa a II Liga no dia seguinte, ao visitar a equipa B dos `dragões`, perdeu pela primeira vez na pré-época, na sequência das vitórias sobre o Benfica B (5-2), igualmente do escalão secundário, o São João de Ver (2-0), da Liga 3, o Anadia (5-0) e o Vila Real (2-0), ambos do Campeonato de Portugal, quarto patamar nacional, além dos empates com o primodivisionário Vitória de Guimarães (1-1) e o Amarante (0-0), da terceira divisão.

