FC Porto vence na Catalunha no arranque da `Champions` de hóquei em patins

Os bicampeões portugueses ganharam ao líder do campeonato espanhol, com o francês Di Benedetto em grande plano, apontando os golos dos 'dragões' aos sete, 32 e 35 minutos, enquanto Marc González fez o único tento dos anfitriões, aos 48.



Com a vitória, os portistas somam três pontos e estão provisoriamente na liderança do Grupo A da principal prova europeia - foi o único jogo disputado até agora -, que, além do Igualada, conta ainda com os catalães do FC Barcelona e do Reus, os franceses do Saint-Omer e os italianos do Trissino.



Paulo Freitas apostou em Xavi Malián, Telmo Pinto, Pol Manrubia, Hélder Nunes e Carlo Di Benedetto e os dois últimos combinaram na perfeição logo ao sétimo minuto, quando o defesa/médio português simulou, atraiu os adversários e assistiu o avançado francês, que abriu a contagem com uma finalização exemplar.



Nesta reedição da meia-final da Taça Continental, o FC Porto, finalista da última edição da 'Champions', o marcador manteve-se à distância mínima até ao intervalo.



Após o descanso, e após um par de grandes intervenções de Xavi Malián, a dupla responsável pelo primeiro golo voltou a combinar no lance do segundo, com nova assistência de Hélder Nunes e nova 'stickada' certeira de Carlo Di Benedetto.



Não satisfeito com o 'bis', o número '19' dos 'azuis e brancos' fez o 'hat-trick' pouco depois, com o Igualada a conseguir chegar ao golo de 'honra' quando faltavam menos de dois minutos para o final da partida.



Carlo Di Benedetto ainda desperdiçou um livre direto resultante da 10.ª falta nos derradeiros instantes da partida.

