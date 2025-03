FC Porto vence na Liga Europeia de andebol

O jogo da segunda mão está marcado para 1 de abril em Toulouse, França, ao qual os "dragões" chegam com uma vantagem de sete golos que teve no guarda-redes Diogo Rema um dos grandes pilares.



O FC Porto saiu na frente e os franceses responderam bem e viram o jogo a seu favor um pouco mais à frente através de um golo de Feuchtmann Perez, que pouco depois bisou e fez o 2-4.



Bakary Dialo elevou para 2-5 e o FC Porto, que não contou com o pivô Victor Iturriza, lesionado, reagiu com autoridade e empatou a cinco golos um jogo, que começou de forma frenética, tendo as duas equipas apostado tudo em ataques rápidos para situações de momentânea desorganização defensiva.



Pedro Valdês começou então a destacar-se impondo o seu poderio físico e atacante para dar a primeira vantagem do FC Porto no encontro (7-6), com 10 minutos decorridos.



O resultado evoluiu para um 10-6 favorável à equipa portista, o que levou o técnico adversário a pedir um “time out” para tentar reorganizar a sua equipa, que se apresentou também privada do internacional português Gonçalo Vieira, também lesionado.



A posterior exclusão temporária de Pedro Valdés tirou ímpeto ao FC Porto e permitiu ao Fénix Toulouse evitar danos maiores, mantendo-se próximo no marcador, mas sempre atrás.



O tunisino Yassine Belkaied, ex-Vitória de Setúbal e Sporting, foi entretanto, para a baliza francesa e deu mais segurança com algumas defesas que ajudaram o Toulouse a recuperar terreno e empatar antes do intervalo (16-16), beneficiando também de uma nova exclusão no FC Porto.



Segunda parte confirmou o domínio



A segunda parte começou com um ataque perdido para cada lado e prosseguiu com muito equilíbrio no marcador durante cinco minutos (19-18), após o que o FC Porto voltou a dominar e não mais saiu da frente.



Diogo Rêma esteve em grande plano na baliza e a equipa orientada por Magnus Andersson chegou aos 45 minutos a ganhar por 25-22, enquanto o fénix Toulouse procurava baixar o ritmo do jogo e não ficar mais para trás no marcador, o que não conseguiu.



Diogo Oliveira mostrou pontaria acertada e o FC Porto beneficiou da primeira exclusão aos 50 minutos, fechando o jogo com uma exibição segura e em crescendo que serviu triunfar por sete golos de vantagem e meter um pé nos quartos de final da Liga Europeia de andebol.