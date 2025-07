FC Porto vence o Famalicão em jogo de pré-época

Depois de derrotar o Twente por 2-1, no último domingo, o FC Porto voltou aos jogos de pré-época.





Frente ao Famalicão, a equipa azul e branca venceu o adversário por 3-0. Samu abriu o marcador, Pepê aumentou a vantagem portista e o reforço Froholdt fechou a contagem no início da segunda parte. Gabri Veiga, que foi expulso na partida frente ao Twente, não foi utilizado por estar a cumprir um jogo de suspensão.





Francesco Farioli continua a preparar o FC Porto para o início da nova temporada. No próximo domingo, a equipa vai receber o Atlético de Madrid em partida de apresentação aos sócios, no Estádio do Dragão.