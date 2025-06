FC Porto vence Óquei de Barcelos e adianta-se na luta pelo bicampeonato

Os `dragões`, que perseguem o 26.º título, chegaram ao triunfo no segundo tempo, depois do 2-2 ao intervalo, frente aos minhotos, três vezes campeões, a última das quais em 2000/01.

O Óquei de Barcelos, que eliminou o Benfica nas meias-finais e é campeão europeu em título, é o anfitrião do segundo jogo da final, na quarta-feira, a partir das 21:30, enquanto o FC Porto, `carrasco` do Sporting, acolhe, pelo menos, o terceiro embate, no próximo dia 22, às 16:00.