FC Porto vence Santa Clara e iguala recorde de Mortimore

Sérgio Conceição esteve castigado e Vítor Bruno tomou, uma vez mais, conta do leme portista. A equipa da casa foi sempre superior aos açorianos mas demorou a conseguir desbloquear o marcador contra um adversário que quis aproveitar a velocidade dos jogadores da frente e as bolas paradas para surpreender a defesa portista.Pepê foi o primeiro a dar sinal de perigo. O avançado, ex-Grémio, rematou perto do poste direito de Marco que teve de se estirar para conseguir defender o lance para canto. O mesmo Pepê teve nova oportunidade por volta da meia hora mas, à entrada da área, rematou frouxo para defesa do guarda-redes do Santa Clara.É já perto dos 40 minutos que os da casa chegam à vantagem. Um golo feito na cantera portista. Livre à entrada da área do Santa Clara, Vitinha engana a barreira com uma tentativa de remate e passa para o espaço livre à frente da grande área para Fábio Vieira rematar de primeira, e colocado, para o primeiro golo da noite.Passados quatro minutos, Mansur cometeu um erro defensivo, colocando o esférico nos pés de Pepê. Depois de ultrapassar Marco, o jogador brasileiro rematou ao poste e na sobra Fábio Vieira rematou para a baliza deserta e para o 2-0 na partida. O golo da tranquilidade no Dragão.

Na segunda metade, os portistas entraram a todo o gás com Vitinha rematar à trave e Pepe a marcar golo. No entanto, o VAR confirmou o fora-de-jogo do internacional português.





Com as substituições, o Santa Clara tentou esboçar uma reação mas o melhor que conseguiu foi um remate de Ricardinho, aos 81 minutos, ao qual Diogo Costa correspondeu com a defesa da noite.

O FC Porto fez todas as substituições feitas, e Galeno, entrado há poucos minutos, foi isolado por Pepê e rematou para defesa incompleta de Marco. Na sobra, Zaidu marcou, pediu desculpa à antiga equipa e festejou de forma reservada a estocada final no marcador.

Mais uma vitória portista, que faz 76 pontos neste campeonato. O FC Porto não tem qualquer derrota nesta Liga e iguala o recorde de Mortimore, dos anos 70, estando numa senda de 56 jogos na liga doméstica sem perder. Na luta pela liderança, a vantagem da equipa de Sérgio Conceição continua a ser de seis pontos, a seis jornadas do fim da temporada.







Veja o resumo da partida: