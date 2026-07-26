FC Porto
Futebol Nacional
FC Porto vence São João de Ver por 2-1 em jogo particular
O FC Porto venceu hoje o São João de Ver, da Liga 3, por 2-1, num jogo particular disputado à porta fechada, no Olival, informaram os campeões nacionais de futebol.
Horas após o triunfo frente ao Aston Villa (2-1), no jogo de apresentação aos sócios, o treinador Francesco Farioli aproveitou a sessão de hoje para dar mais minutos aos jogadores com menor ou nenhuma utilização nesse encontro.
Rodrigo Mora adiantou os 'dragões', aos sete minutos, Rodrigo Valente restabeleceu a igualdade para o São João de Ver, aos 51, e Eduardo Ferreira, jovem avançado que tem integrado os trabalhos da equipa principal, fixou o resultado final aos 90.
Pelos portistas alinharam: João Costa, Luís Gomes, Tiago Andrade, Nehuén Pérez, Dominik Prpic, Gabriel Brás, Francisco Moura, Yoan Pereira, Eustáquio, Eirik Granaas, Hwang In-Beom, Bernardo Lima, Tiago Silva, Rodrigo Mora, Mateus Mide, Borja Sainz, Duarte Cunha, Eduardo Ferreira e Deniz Gül.
Concluída a sessão de treino no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, em Vila Nova de Gaia, os 'azuis e brancos' folgam na segunda-feira, regressando aos trabalhos na terça.
A estreia oficial do FC Porto na nova temporada está marcada para sábado, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, na Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Cidade de Coimbra.
Rodrigo Mora adiantou os 'dragões', aos sete minutos, Rodrigo Valente restabeleceu a igualdade para o São João de Ver, aos 51, e Eduardo Ferreira, jovem avançado que tem integrado os trabalhos da equipa principal, fixou o resultado final aos 90.
Pelos portistas alinharam: João Costa, Luís Gomes, Tiago Andrade, Nehuén Pérez, Dominik Prpic, Gabriel Brás, Francisco Moura, Yoan Pereira, Eustáquio, Eirik Granaas, Hwang In-Beom, Bernardo Lima, Tiago Silva, Rodrigo Mora, Mateus Mide, Borja Sainz, Duarte Cunha, Eduardo Ferreira e Deniz Gül.
Concluída a sessão de treino no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, em Vila Nova de Gaia, os 'azuis e brancos' folgam na segunda-feira, regressando aos trabalhos na terça.
A estreia oficial do FC Porto na nova temporada está marcada para sábado, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, na Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Cidade de Coimbra.