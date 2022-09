FC Porto vence Varzim por 4-2 em jogo de preparação

Os brasileiros Pepê, Evanilson e Gabriel Veron e o espanhol Toni Martínez marcaram os golos do terceiro classificado do campeonato, antes de Rodrigo Cordeiro e João Sidónio reduzirem para os poveiros, que ocupam o segundo lugar da Série A do terceiro escalão.



O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, continuou sem poder contar com Pepe e Otávio, ambos lesionados, enquanto o maliano Samba Koné e Bernardo Folha, habituais opções na equipa B dos ‘azuis e brancos’, integraram os trabalhos do conjunto principal.



Já o ‘guardião’ Diogo Costa (Portugal), os defesas Rodrigo Conceição (sub-21 lusos) e Zaidu (Nigéria), os médios Matheus Uribe (Colômbia) e Stephen Eustáquio (Canadá) e o avançado Mehdi Taremi (Irão) continuam ao serviço das respetivas seleções nacionais.



O FC Porto volta aos treinos na segunda-feira, às 10:30, no Olival, encarando a paragem da I Liga na terceira posição, com 16 pontos, a cinco do líder isolado Benfica e a três do Sporting de Braga, segundo, que receberá em 30 de setembro, em jogo da oitava ronda.



Um dia depois, o Varzim, recentemente despromovido da II Liga, mede forças em casa com o ‘secundário’ Feirense, num embate da segunda eliminatória da Taça de Portugal.