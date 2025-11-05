FC Porto volta a golear NK Bravo e segue para próxima fase da Youth League

Com os 'dragões' a jogarem em casa, o médio Tiago Silva abriu a contagem logo aos cinco minutos, de penálti, mas a formação visitante igualou aos 13, por intermédio do atacante Rok Kopatin.



Em cima do intervalo, Eduardo Ferreira voltou a adiantar o FC Porto (45+1), e, já no segundo tempo, André Miranda dilatou o marcador para 3-1, aos 51, com Eduardo Ferreira a 'bisar' aos 67 e a fixar o resultado final.



O agregado de 8-1 na eliminatória não deixa dúvidas sobre a superioridade dos portugueses, que seguem para a terceira e última eliminatória do caminho dos campeões da Liga dos Campeões do escalão de sub-19, na qual vão defrontar os espanhóis do Betis, que afastaram o Basileia (jogos em 26 de novembro e 10 de dezembro).



Após terem sido derrotados por 3-2 no primeiro duelo, os sevilhanos ganharam hoje em casa por 2-0 e agarraram um lugar na próxima fase da competição.



Caso ultrapassem o próximo adversário, os jovens 'azuis e brancos' entram no sorteio dos 16 avos de final, juntamente com as 22 melhores da fase de Liga, também em curso.

