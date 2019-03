FC Porto volta aos treinos sem nove `internacionais` e quatro lesionados

Lusa Comentários 20 Mar, 2019, 20:37 | FC Porto

Empatados com o líder Benfica em pontos, os campeões nacionais jogam em casa do terceiro classificado pelas 15:30 de 30 de março, no `jogo grande` da jornada, e hoje trabalharam sem nove jogadores ao serviço das respetivas seleções, bem como quatro ausentes por lesão.

Com o brasileiro Jorge de fora, autorizado a tratar "de assuntos pessoais", o boletim clínico dá conta das ausências do brasileiro Fabiano, que treinou condicionado, mas também de Bruno Costa, que só fez ginásio, do mexicano Corona (tratamento) e do camaronês Aboubakar, que continua a ser longa ausência nos `dragões`.

Sérgio Conceição trabalhou ainda sem Danilo e Pepe, ao serviço de Portugal, Diogo Costa e Diogo Leite, nos sub-21, além de jogadores de outras seleções, como Marega (Mali), Mbemba (Congo), Loum (Senegal) e Éder Militão e Alex Telles (Brasil), sendo que estes dois últimos jogam no sábado frente ao Panamá, no Estádio do Dragão.

Os `azuis e brancos` têm nova sessão de trabalho marcada para quinta-feira, pelas 10:30, de novo no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, e de novo à porta fechada.