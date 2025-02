Federação de atletismo incentiva FC Porto a regressar

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) reuniu com a direção do FC Porto, no Estádio do Dragão, no Porto, no sentido de agilizar os passos necessários para uma eventual reativação da modalidade no clube, revelou o organismo.

“Desde que apresentei a minha candidatura à FPA, uma das prioridades era incentivar o regresso do atletismo ao FC Porto. Por isso, creio que é o momento de trabalharmos em conjunto nesse sentido. Nesta reunião demos um passo importante para que aquilo que muitos desejam possa ser realidade em breve”, reconheceu o presidente federativo, Domingos Castro, em declarações reproduzidas no sítio oficial do organismo na Internet.



Acompanhado pelos "vices" Sara Moreira e Sérgio Guedes, o líder máximo da FPA reuniu com André Villas-Boas, homólogo do FC Porto, que se fez acompanhar por Mário Santos, diretor-geral das modalidades azuis e brancas, numa sessão em que também esteve presente Bernardino Alves, presidente da Associação de Atletismo do Porto.



“A criação de bases para que o FC Porto possa reerguer o atletismo nas suas fileiras foi o mote desta proveitosa reunião, com todos os presentes a comprometerem-se no sentido de tornar viáveis as condições para que esta modalidade volte a dar novas alegrias aos seus associados, tal como aconteceu no passado”, frisou a FPA, com Domingos Castro a agradecer o empenho mostrado pelos "dragões" na ampliação do projeto "Mais Atletismo".



De acordo com o programa eleitoral apresentado por André Villas-Boas em abril de 2024, nas vésperas de destronar Pinto da Costa da presidência do clube, o FC Porto estudaria para 2025/26 a hipótese de fazer regressar a secção de atletismo, suspensa desde 2010.



Os "dragões" arrebataram dois títulos masculinos (1952 e 2001) e um feminino (2010) nos campeonatos de clubes ao ar livre e outro entre as mulheres na pista coberta (2010), já depois de terem triunfado nos Nacionais femininos de corta-mato por quatro vezes (1978, 1980, 1981 e 1982) e projetado Rosa Mota e Fernanda Ribeiro, campeãs olímpicas da maratona e dos 10.000 metros nos Jogos de Seul1988 e de Atlanta1996, respetivamente.