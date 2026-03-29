Federação pede ao Conselho de Disciplina apuramento de responsabilidades no Clássico de andebol

O encontro de hoje entre `dragões` e `leões` iniciou-se com cerca de 15 minutos de atraso, depois de a equipa lisboeta ter-se queixado de um odor intenso no seu balneário, que terá, segundo os responsáveis `leoninos`, obrigado o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga a deslocarem-se ao hospital.

O FC Porto, que desmentiu "de forma absoluta, clara e inequívoca" os alegados incidentes no balneário visitante do Dragão Arena, acusou, através do diretor-geral das modalidades, Mário Santos, o jogador Martim Costa de ter agredido um adepto `azul e branco` ainda durante a fase de aquecimento para o jogo.

O encontro, a contar para a primeira jornada da segunda fase do campeonato nacional, teve vitória do Sporting por 33-30.