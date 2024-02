Fernando Madureira já está no TIC para ser ouvido

O dirigente da claque do FC Porto chegou ao início da tarde, já passava das 14:00, numa carrinha celular da PSP, e nas ruas estavam dezenas de pessoas que o receberam com aplausos e cânticos de apoio.

A mulher de Fernando Madureira, Sandra Madureira, vice-presidente dos Super Dragões, não se deslocou ao tribunal, permanecendo na esquadra da PSP de Santo Tirso, uma vez que não pretende prestar declarações.

Os arguidos vão continuar a ser ouvidos pelo juiz durante a tarde.

A Operação Pretoriano levou à detenção de 12 pessoas na quarta-feira, incluindo o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, a mulher, Sandra Madureira, vice-presidente da claque, e dois funcionários do FC Porto - o oficial de ligação aos adeptos, Fernando Saul, e Tiago Aguiar, que trabalha na formação.

Segundo documentos judiciais, a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público sustenta que a claque Super Dragões pretendeu "criar um clima de intimidação e medo" na assembleia geral do clube, em 13 de novembro, durante a qual se verificaram incidentes, para que fossem aprovadas as alterações estatutárias em votação, "do interesse da atual direção" do FC Porto.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto divulgou que em causa neste processo estão "crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo ou em acontecimento relacionado com o fenómeno desportivo, coação agravada, ameaça agravada, instigação pública a um crime, arremesso de objeto ou de produtos líquidos e atentado à liberdade de informação".