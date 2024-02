Fernando Madureira ouvido durante quatro horas e meia no TIC

O principal detido da Operação Pretoriano começou a ser ouvido cerca das 18h00, no mesmo dia em que Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos do FC Porto foi novamente interrogado, acabando a inquirição a Fernando Madureira cerca das 22h30, acrescentou a fonte.

Cerca das 22h40, uma funcionária do tribunal informou os jornalistas que o juiz de instrução criminal solicitou novamente a comparência dos advogados dos 12 arguidos no TIC para decidirem o que irá ser feito a seguir.

Durante a inquirição, o líder da claque esteve acompanhado dos advogados Gonçalo Namora e Miguel Marques Oliveira.

As diligências de sábado terminaram com as saídas em liberdade de Tiago Aguiar, outro dos dois funcionários do FC Porto envolvidos no processo, António Moreira de Sá e Carlos Nunes, mais conhecido por "Jamaica", levando o número de detidos a baixar para nove.

O Ministério Público irá, agora, promover as medidas de coação no final dos interrogatórios, antes de os advogados apresentarem as respetivas posições e o juiz Pedro Miguel Vieira aplicar essas medidas aos 12 arguidos.

Em silêncio ficaram Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira e vice-presidente da claque Super Dragões, e Vítor Catão, adepto do FC Porto e ex-presidente do São Pedro da Cova, que não quer prestar declarações no TIC, ao contrário do que estava planeado.

Na quarta-feira, a PSP deteve 12 pessoas - incluindo dois funcionários dos "dragões" e o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira -, no âmbito da Operação Pretoriano, que investiga os incidentes verificados numa Assembleia Geral (AG) extraordinária do clube.