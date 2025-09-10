Francesco Farioli eleito treinador do mês de agosto
O técnico do FC Porto foi eleito esta quarta-feira o treinador do mês de agosto da Liga Portuguesa de Futebol. Com quatro triunfos em outros tantos jogos, Francesco Farioli arrecadou mais de 40 por cento das preferências.
Vitória de Guimarães, Casa Pia, Gil Vicente e, por fim, Sporting. As quatro partidas jogadas pelo FC Porto que levaram a quatro triunfos e ao acumular de 12 pontos e a liderança da Liga Portuguesa.
O técnico azul e branco foi eleito o treinador do mês agosto ao reunir a votaçãode 43,7 por cento dos treinadores da I Liga, com a equipa a marcar 11 golos e a sofrer apenas um.
Em segundo lugar ficou Hugo Oliveira, do Famalicão, com 26,19 por cento dos votos e em terceiro lugar, com 17,46 por cento das preferências, ficou Vasco Botelho da Costa, do Moreirense.