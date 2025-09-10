Francesco Farioli eleito treinador do mês de agosto

Vitória de Guimarães, Casa Pia, Gil Vicente e, por fim, Sporting. As quatro partidas jogadas pelo FC Porto que levaram a quatro triunfos e ao acumular de 12 pontos e a liderança da Liga Portuguesa.





O técnico azul e branco foi eleito o treinador do mês agosto ao reunir a votaçãode 43,7 por cento dos treinadores da I Liga, com a equipa a marcar 11 golos e a sofrer apenas um.





Em segundo lugar ficou Hugo Oliveira, do Famalicão, com 26,19 por cento dos votos e em terceiro lugar, com 17,46 por cento das preferências, ficou Vasco Botelho da Costa, do Moreirense.