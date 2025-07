Francisco Conceição confirmado na Juventus

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD 'azul e branca' dá conta da venda do avançado, de 22 anos, por 32 milhões de euros (ME).



"O FC Porto informa também que Francisco Conceição abdicou, no contexto desta transferência, do direito a receber 20% do montante líquido da transferência", acrescentam os 'azuis e brancos', que, desta forma, garantem um encaixe total de 41,5 ME, contando com o montante envolvido no empréstimo ao emblema de Turim (9,5 ME).



Francisco Conceição, de 22 anos, fez sete golos e quatro assistências em 40 jogos pela Juventus na época passada, num negócio consumado por sete ME fixos, mais três ME em variáveis.



Os ‘bianconeri’ não tinham salvaguardado opção de compra, mas utilizaram o extremo no Mundial de clubes, nos Estados Unidos, onde foram afastados pelos espanhóis do Real Madrid nos oitavos de final (1-0), antes de avançarem para a aquisição definitiva do passe.



Décimo português a representar a Juventus, que conta com o compatriota Alberto Costa e é recordista de títulos de campeão em Itália (36), Francisco Conceição totalizou 11 golos e nove assistências em 93 encontros pelo FC Porto (2021 a 2022 e, depois, em 2023/24), no qual foi orientado pelo seu pai, Sérgio Conceição, vencendo um campeonato e duas Taças de Portugal.



Entre as duas passagens pelo FC Porto, o avançado representou os neerlandeses do Ajax (2022/23), tendo, posteriormente, chegado à seleção principal de Portugal, somando 11 internacionalizações e dois golos, por entre a conquista da Liga das Nações de 2025.



Francisco Conceição é a sexta saída dos 'dragões' na janela de transferências de verão, e terceira no ataque, após Fran Navarro, adquirido em definitivo pelo Sporting de Braga, e Gonçalo Borges, que rumou aos neerlandeses do Feyenoord.