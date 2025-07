Francisco Moura quer FC Porto ganhador

Em sessão de treino aberta à comunicação social, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, o lateral esquerdo, de 25 anos, prestou declarações em zona mista, mostrando-se satisfeito com os trabalhos de pré-época dos 'dragões', que se iniciaram na passada sexta-feira.



"Temos o objetivo de chegar ao final da época inseridos em todas as competições e a lutar por elas até o fim", declarou.



O defensor, contratado pelos azuis e brancos já em setembro de 2024, perto do fecho do mercado de transferências e que, portanto, realiza a sua primeira pré-temporada no clube, admitiu que o italiano Francesco Farioli traz ideias diferentes em relação ao seu antecessor, Martín Anselmi, pelo que tem havido um esforço do grupo em adaptar-se rapidamente.



"Quando há uma mudança de treinador, é óbvio que surgem novas ideias. O 'mister' está a implementá-las e nós, jogadores, a trabalharmos para chegar ao que pretende também. Como ele nos disse, o objetivo é tornarmo-nos melhores para ajudá-lo da mesma forma que ele nos ajuda a nós", explicou.



Quanto aos quatro reforços até agora apresentados - Gabri Veiga, que já jogou o Mundial de clubes pelo FC Porto, Dominik Prpic, João Costa e Borja Sainz -, Francisco Moura acredita que possam representar um acrescento à qualidade do grupo.



"Eles vêm para nos ajudar, pelas épocas que fizeram, trazem qualidade, foram contratados pelo seu bom trabalho", constatou.



Após uma época transata em que o FC Porto ficou aquém dos objetivos estabelecidos, admitiu que existe tristeza no seio do grupo, mas também a capacidade de seguir em frente e melhorar.



"Neste momento, é óbvio que estamos tristes por aquilo que foi feito, mas não podemos olhar para trás, temos de seguir em frente, focados naquilo que podemos fazer nesta época, é isso o que nos interessa agora", vincou.



Lembrando que a primeira jornada da I Liga está "a menos de um mês", em 10 de agosto, na receção do Vitória de Guimarães, Francisco Moura realçou a importância de "melhorar os índices físicos" na fase inicial dos treinos para que os jogadores "não quebrem" a meio da época e definiu a sua rivalidade com Zaidu, por um lugar no lado esquerdo da defesa portista, como "muito boa e saudável".



O treino, que iniciou com cerca de meia hora de atraso, tendo Farioli pedido desculpa à comunicação social pela demora, arrancou com a presença de 28 jogadores e as ausências notadas de Otávio, confinado a trabalho de ginásio, e Ángel Alarcón, que passou a integrar os trabalhos da equipa B.



O FC Porto prossegue os trabalhos no Olival até seguir para estágio em Aigen im Ennstal, na Áustria, de 21 a 25 de julho.