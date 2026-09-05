Froholdt falha Manchester City





(Com Lusa)





O protocolo de recuperação gradual da UEFA aplicado a concussões obriga a um processo de reintegração aos treinos e jogos faseado, que deixa obrigatoriamente o dinamarquês de fora da estreia dos 'dragões' na prova 'milionária', marcada para terça-feira.Assim sendo, Froholdt fica também em dúvida para os desafios seguintes, diante do Casa Pia, no próximo sábado, e do Benfica, em 20 de setembro.O centrocampista perdeu os sentidos depois de ser atingido na cabeça por Guilherme Liberato, nos instantes finais da vitória do FC Porto (2-1) frente ao Moreirense, na abertura da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputada na sexta-feira.Froholdt recuperou a consciência ainda no relvado, mas abandonou o terreno de jogo de maca e foi transportado ao hospital para realizar exames.O jogador permaneceu hospitalizado durante a noite, mas já obteve alta esta manhã e encontra-se em repouso no domicílio, pronto a iniciar o protocolo.Junta-se assim a Zaidu, Oskar Pietuszewski, Samu, Vasco Sousa e André Miranda no boletim médico dos 'azuis e brancos'.Entretanto, poucas horas após a vitória frente aos 'cónegos', os portistas regressaram hoje aos trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, de modo a preparar o duelo frente ao vice-campeão inglês, marcado para as 20:00 de terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.