Froholdt sem limitações

Segundo os portistas, o jogador havia regressado da seleção dinamarquesa com "algumas dores", mas já se encontra apto para o duelo de quinta-feira.



No sábado, Froholdt ficou de fora das opções para a partida com o Sintrense, que o FC Porto venceu por 3-0, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.



De resto, Jan Bednarek passou a trabalhou integrado condicionado, enquanto Nehuén Pérez atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total do tendão de Aquiles.



Os 'azuis e brancos' prosseguem, na quarta-feira, as sessões de treino com vista à preparação do próximo desafio europeu.



O FC Porto, 14.º classificado da fase de liga da Liga Europa, com sete pontos, recebe o Nice, 35.º e penúltimo, ainda sem pontuar, a partir das 17:45 de quinta-feira.