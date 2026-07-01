Gabri Veiga diz que o FC Porto é o "alvo a abater" em 2026/27

No regresso ao trabalho sob as ordens do treinador Francesco Farioli, repartido entre o Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, e a Clínica do Dragão, no Porto, o jogador, de 24 anos, destacou a ambição do plantel para defender o título conquistado na época passada.



"Somos o alvo a abater, os rivais vão reforçar-se e ,sem dúvida, será uma época mais difícil do que a anterior. Creio que surpreendemos os outros com o nível que mostrámos e agora já nos conhecem, por isso vai ser muito difícil, mas estamos aqui para honrar o FC Porto e para o colocar onde merece, que é acima de todos", afirmou, em declarações aos meios de comunicação do clube.



Gabri Veiga explicou que o regresso ao trabalho marca o início da preparação para uma temporada que considera exigente, defendendo que a equipa deve aproveitar a pré-época para adquirir os índices físicos necessários.



"Estamos com muita vontade de voltar a desfrutar do que mais gostamos, de voltar a jogar em casa com os nossos adeptos. A verdade é que temos pela frente uma época muito entusiasmante e temos de começar já a trabalhar com tudo", referiu.



O internacional espanhol reconheceu ainda que esta fase da temporada exige um esforço acrescido, mas considera-o indispensável para responder às exigências do modelo de jogo da equipa.



"Os exames não têm muita importância, mas os treinos, sim, pois somos uma equipa que precisa de dar 100%, de deixar tudo em campo, por isso há que ter uma boa preparação e já sei que vamos sofrer um pouco", reconheceu.



Gabri Veiga apelou igualmente ao apoio dos adeptos ao longo da nova época, considerando que a união entre equipa e massa associativa será determinante para alcançar os objetivos traçados.



"Todos os anos eles são importantes e este ano temos de estar todos unidos, equipa e adeptos, porque vai ser um ano muito difícil, muito entusiasmante e com muitos objetivos pela frente. Precisamos dos nossos adeptos mais do que nunca e tenho a certeza de que vão lá estar para dar tudo", concluiu.



Os 'dragões' iniciaram hoje a pré-temporada com 28 jogadores à disposição de Francesco Farioli, repartidos entre os habituais exames médicos e trabalho físico.



O FC Porto prossegue a sua pré-época no Olival, antes de estagiar na cidade inglesa de Burton upon Trent, entre 13 e 18 de julho, 'rompendo' com o ciclo de duas temporadas em que a Áustria foi o destino escolhido.



No estágio, os 'dragões' ficarão instalados no St. George’s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando ao local pela primeira vez desde a época 2014/15, na altura orientados pelo técnico espanhol Julen Lopetegui.



O conjunto 'azul e branco' arranca a temporada com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, disputada no Estádio Cidade de Coimbra, em data a definir, que poderá ser 31 de julho, 01 ou 02 de agosto.



