Gabri Veiga e Samu marcam no triunfo do FC Porto sobre o Nice

A chamada de atenção do técnico azul e branco surtiu efeito e Gabri Veiga bisava na partida após grande jogada de Froholdt.

(Foto: Rita França - Reuters)





Na resposta, o Nice falhou um golo de forma incrível. Diop atirou por cima sem oposição. Podia ter feito o 2-1.





Na segunda parte e perto da hora de jogo grande penalidade para o FC Porto, após revisão VAR. Samu não tremeu da marca dos 11 metros e dilatou a vantagem azul e branca.

(Foto: Miguel Riopa - AFP)

Ainda os 37.214 espetadores não estavam sentados no Estádio do Dragão e o FC Porto inaugurava o marcador. Gabri Veiga atirou a contar após assistência de Pepê.Pouco depois Portugal sagrava-se Campeão do Mundo de sub-17, ao vencer na final a Áustria, e ouviu-se uma ovação no Dragão. O FC Porto está representado com cinco jogadores.Ao minuto 20, a equipa francesa causa perigo. Moffi isolou-se e só com Diogo Costa pela frente, atirou por cima da baliza.Farioli não gostava do que estava a assistir e pediu mais assertividade à equipa e inteligência para desmontar a teia do adversário. FC Porto vai tendo o controlo de um jogo sem grandes ocasiões de golo de parte a parte.Perto do intervalo situação surreal no Dragão. Adeptos do Nice gritam "olé" com a troca de bola do FC Porto e apupam o Nice quando recupera a bola.O FC Porto saiu para o intervalo com uma vantagem segura de dois golos, num jogo em que Gabri Veiga bisou. Domínio da equipa de Francesco Farioli, com o Nice só a espreitar tímidos ataques e a mostrar a razão de ainda não ter somado pontos na Liga Europa.Após o terceiro golo, o FC Porto baixou a intensidade do jogo e permitiu ao Nice chegar à baliza de Diogo Costa. Kevin Carlos finalizou mal só com o guarda-redes portista pela frente.Farioli mexeu na equipa e fez entrar Luuk de Jong e Rodrigo Mora para os lugares de Samu e Froholdt. Antes já havia entrado Borja Sainz para o lugar de Deniz Gul. o técnico azul e branco fez ainda mais uma mudança. Saiu Gabri Veiga ovacionado e entrou Eustáquio.Com este triunfo, os dragões subiram provisoriamente ao quinto lugar, com 10 pontos, enquanto o Nice permanece no 36.º e último lugar, ainda sem qualquer ponto, tal como os escoceses do Rangers, ainda hoje anfitriões do Sporting de Braga.