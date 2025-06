Gabri Veiga fez o primeiro treino com o FC Porto

Na quinta-feira, o FC Porto anunciou a contratação do internacional sub-21 espanhol, que assinou um contrato de cinco temporadas, até junho de 2030, depois de os ‘azuis e brancos’ terem pago aos sauditas do Al Ahli 15 milhões de euros (ME) fixos por 90% do passe do médio, aos quais se juntará um montante variável de quatro ME em função de objetivos.



O médio, de 23 anos e que ficou com uma cláusula de rescisão de 65 ME, estreou-se hoje às ordens do treinador argentino Martín Anselmi, que não pôde contar com Diogo Costa, Rodrigo Mora (Portugal), Eustáquio (Canadá), Deniz Gül (Turquia) e Samu (Espanha), ao serviço das respetivas seleções, nem com os lesionados Samuel Portugal e Marko Grujic.



Como tem acontecido nos últimos dias, vários jogadores da equipa B treinaram com a equipa principal, nomeadamente Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, Kaio Henrique, Domingos Andrade, André Oliveira, João Teixeira, Gil Martins, Tiago Andrade, Ángel Alarcón e Brayan Caicedo.



O FC Porto está a preparar a presença no Mundial de clubes, no qual está no Grupo A, juntamente com Inter Miami, Palmeiras e Al Ahly.