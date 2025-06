Gabri Veiga no FC Porto até 2030

(Com Lusa)

Em comunicado submetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os ‘dragões’ explicam que investiram 15 milhões de euros fixos por 90% do passe do médio, aos quais se juntará um montante variável de quatro milhões em função de objetivos.O FC Porto salvaguardou uma cláusula rescisória de 65 milhões de euros e terá 1,25 milhões de encargos com serviços de intermediação associados à primeira aquisição do clube para a próxima temporada, enquanto o Al Ahli assume o mecanismo de solidariedade devido a terceiros.Gabri Veiga, que completou 23 anos em 27 de maio, representava há dois anos o quinto colocado da edição 2024/25 da Liga saudita, pelo qual fez 12 golos e 10 assistências em 66 jogos, após três épocas na equipa principal do Celta de Vigo, seu clube de formação.“Estou muito contente por esta transferência, que acho que é o melhor para esta fase da minha carreira. Foi graças aos dirigentes do clube que ganhei a enorme vontade de jogar no FC Porto. Já falávamos há quase um ano e demonstraram desde o primeiro momento uma grande confiança em mim. Eu dou muito valor a isso e ao grande clube que é o FC Porto, por isso estou aqui”, admitiu o reforço portista, citado pelos meios oficiais do clube.Vice-campeão europeu de sub-21 pela Espanha em 2023, o médio arrebatou a Liga dos Campeões asiáticos há praticamente um mês e deixou a Arábia Saudita a nove dias do Mundial de clubes, que se disputa entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.O FC Porto é um dos dois representantes portugueses na prova, a par do Benfica, e vai defrontar os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, os norte-americanos do Inter Miami, de Lionel Messi, e o tricampeão egípcio Al Ahly no Grupo A.“Só penso em trabalhar todos os dias, a começar já amanhã [sexta-feira]. Estou ansioso por integrar e dar o meu contributo a esta equipa. Quero ajudar nos minutos que tiver e atingir grandes feitos”, vincou Gabri Veiga, que recebeu conselhos do extremo brasileiro Galeno, contratado pelo Al Ahli ao FC Porto em janeiro, antes de ingressar nos ‘dragões’.