Gabriel Veron do Palmeiras interessa ao FC Porto

O extremo brasileiro já terá mesmo motivado sondagens dos dragões junto do clube da cidade de São Paulo. Gabriel Veron tem apenas 19 anos, mas já tem no currículo duas Taças Libertadores, uma Supertaça Sul-Americana e uma Taça do Brasil.





A mudança para o FC Porto é, nesta altura, uma hipótese forte, segundo aquilo que a RTP conseguiu apurar.





Com a saída de Francisco Conceição para o Ajax, o FC Porto procura fechar a contratação de um extremo. Em 2022, Veron fez um golo e seis assistências em 34 jogos disputados pelo "Verdão".