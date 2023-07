Gabriel Veron para com lesão no adutor direito

Lançado aos 73 minutos pelo treinador Sérgio Conceição, o extremo manifestou queixas físicas ao fim de pouco tempo e acabou por ser substituído por Dinis Rodrigues, aos 82.Gabriel Veron, de 20 anos, tinha voltado à competição no sábado, ao participar na dupla vitória por 4-0 sobre o Imortal, do Campeonato de Portugal, e face aos galeses do Cardiff City, do segundo escalão inglês, no quarto e quinto testes do FC Porto, respetivamente.Com uma lesão sofrida durante as suas férias no Brasil, o avançado antecipara mesmo o seu regresso ao Olival para iniciar a recuperação de um estiramento na coxa esquerda antes da pré-época e progrediu na semana passada para treino integrado condicionado.À semelhança do passado recente, Gabriel Veron volta agora a ladear no boletim clínico dos ‘dragões’ João Mário e o compatriota Evanilson, que havia somado igualmente os primeiros minutos no sábado, mas contraiu nova lesão na coxa direita na segunda-feira.O FC Porto fecha esta quarta-feira o seu estágio em Vale do Garrão, no Algarve, ao medir forças à porta fechada com o Estrela da Amadora, recém-promovido à I Liga portuguesa, quando restam duas semanas para a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em Aveiro, no primeiro duelo oficial dos dois rivais na nova temporada.